De werkloosheid in Nederland is in de afgelopen maand verder opgelopen, tot 4,5 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

In juni was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. "In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij", aldus het CBS.

Het aantal werkenden nam in dezelfde periode ook toe, met achtduizend per maand. De werkloosheid wordt mede bepaald door hoeveel mensen daadwerkelijk op zoek zijn naar werk en ook direct kunnen beginnen. Dat aantal groeide de laatste maanden flink.

In april waren als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen juist veel mensen afgehaakt op de arbeidsmarkt. Dat heeft dan een dempend effect op de werkloosheid, doordat die mensen niet op zoek zijn naar een baan.

Werkloosheid 'fors toegenomen' sinds coronacrisis

Vorige maand gingen juist weer veel mensen op zoek naar werk. "Dat heeft nu vooral de toename van de werkloosheid veroorzaakt", licht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS toe. "In de voorgaande maanden waren het juist de mensen die hun baan verloren die zorgden voor een snelle toename."

Nog steeds verliezen veel mensen hun baan. "Maar het aantal mensen dat een baan vindt, loopt ook op", zegt Van Mulligen. "Bijvoorbeeld mensen die terugkeren naar hun werk in de horeca."

In juni kwamen er 74.000 werklozen bij en liep het totaal op tot 404.000. In juli groeide het aantal mensen zonder werk met 15.000 tot een totaal van 419.000.

Voor de coronacrisis was nog geen 3 procent van de beroepsbevolking werkloos. "Dat percentage is wel fors toegenomen."