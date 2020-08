Het aantal varkensbedrijven in Nederland is in het afgelopen jaar afgenomen met bijna vijfhonderd, een daling van zo'n 12 procent. Ondanks dat veel bedrijven gebruikmaakten van een speciale stoppersregeling is de varkensstapel nauwelijks gekrompen.

Het aantal bedrijven is afgenomen van 4.090 in 2019, naar 3.600 in 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in een rapport.

De varkensstapel schommelt al jaren rond de twaalf miljoen dieren. De afgelopen twaalf maanden was een lichte daling te zien van 1,2 procent.

De conclusie van het rapport is dat de overgebleven bedrijven meer dieren zijn gaan houden. Volgens het CBS is het aantal dieren dat gemiddeld per bedrijf wordt gehouden in de laatste twintig jaar gestegen van 900 naar ruim 3.400.

Veel van de gestopte bedrijven maakten gebruik van de regeling in het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Bedrijven die op termijn wilden stoppen, konden tot 1 januari 2020 de stoppersregeling gebruiken om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

In deze cijfers zitten nog niet de ruim vijfhonderd varkensboeren die gebruik willen maken van een nieuwe subsidieregeling. Varkensboeren konden zich sinds 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 inschrijven voor de regeling. De regering had daarvoor in het regeerakkoord ruim 180 miljoen euro uitgetrokken.

De regeling was in eerste instantie geïntroduceerd voor het terugdringen van geuroverlast. Maar deze boerenbedrijven stoten ook stikstof en CO2 uit, twee andere stoffen die het kabinet wil terugdringen met het oog op het klimaat en het milieu.

Net als de varkensstapel, daalden ook de kippen- en schapenstapels licht. Daarentegen was wel een toename te zien in het aantal melkgeiten op bedrijven (4,3 procent). Ook de rundveestapel groeide (0,7 procent).