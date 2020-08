Airbnb zegt woensdag in het geheim het papierwerk voor een beursgang te hebben ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond.

Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoeveel aandelen het wil uitgeven en welk bedrag het hoopt op te halen met de beursgang.

Dat het verhuurplatform nu al de stap naar de beurs heeft gezet komt enigszins als een verrassing; eerder kwamen juist geruchten naar buiten over een uitstel van de beursgang naar 2022 vanwege het coronavirus.

De omzet van het bedrijf is hard geraakt door de coronacrisis, maar ook door strengere lokale regels over verhuur via het platform. In april werd bekend dat in sommige regio's zelfs 90 procent omzet moest worden ingeleverd.

Airbnb werd in 2008 opgericht door Joe Gebbia en Brian Chesky. Het bedrijf is gevestigd in San Francisco (Californië) en is wereldwijd actief. Bij het bedrijf werken meer dan zesduizend mensen.