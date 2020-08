Aanbieder van taxidiensten Uber dreigt vrijdag zijn activiteiten in de Amerikaanse staat Californië te staken, schrijft The Wall Street Journal. Oorzaak hiervan is een recente uitspraak van een rechter, die besliste dat Uber chauffeurs die ritten uitvoeren via het Uber-platform moet behandelen als werknemer. Het bedrijf is faliekant tegen dat besluit.

Uber brengt via een app taxichauffeurs en taxiklanten bij elkaar. De chauffeurs zijn echter niet in dienst bij het bedrijf. Volgens de rechtbank in de Amerikaanse staat is er echter wel degelijk sprake van een dienstbetrekking en moet Uber de chauffeurs ook zo belonen vanaf vrijdag 21 augustus.

Het bedrijf is tegen de uitspraak in beroep gegaan en wil tot de nieuwe rechtszaak dient gewoon op de oude voet verder gaan. Daar heeft het echter nog geen toestemming voor gekregen. Als deze toestemming niet komt voor aanstaande vrijdag, dreigt Uber zijn activiteiten, al dan niet tijdelijk, stop te zetten in de staat, heeft Uber-topman Dara Khosrowshahi meegedeeld.

Ook Lyft, dat vergelijkbaar is met Uber, heeft een soortgelijk dreigement geuit. Saillant detail, beide bedrijven hebben hun hoofdkantoor gevestigd in de Californische stad San Francisco.

Sowieso is de staat belangrijk voor Uber en Lyft, waar respectievelijk 9 en 16 procent van hun ritten plaatsvinden. Dit terwijl de omzet toch al onder druk staat door de uitbraak van COVID-19. Uber heeft 75 procent minder ritten dan vorig jaar, terwijl Lyft een afname van ruim 50 procent voor de kiezen heeft gekregen.