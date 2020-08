Lufthansa gaat bezuinigen op de vergoeding aan zijn piloten, maar ontslaat ze voorlopig niet. Dat staat in een akkoord dat de Duitse luchtvaartmaatschappij heeft gesloten met pilotenvakbond VC.

De Lufthansa Group, waartoe ook Germanwings en Brussels Airlines behoren, vermindert vanaf september aanvullende vergoedingen voor piloten, zoals pensioenafdrachten. Eerder afgesproken loonsverhogingen voor dit jaar worden uitgesteld tot begin volgend jaar. In ruil daarvoor worden tot aan het begin van het tweede kwartaal van 2021 geen piloten ontslagen

Het gaat om piloten die werken bij Lufthansa, Lufthansa Cargo, het trainingsinstituut van Lufthansa en een deel van het personeel van Germanwings. Piloten van Brussels Airlines blijven dus buiten de deal.

De overeenkomst tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbond geldt voor de korte termijn. De "significante" overcapaciteit van piloten blijft echter ook na maart 2021 bestaan, vindt het bedrijf, waardoor een overeenkomst voor de lange termijn noodzakelijk blijft. Lufthansa denkt daarbij aan kortere werkweken met bijbehorende salarisvermindering. Ook worden voorlopig geen nieuwe piloten aangenomen.

De Duitse luchtvaartmaatschappij is zwaar getroffen door de COVID-19-uitbraak. Eerder maakte het bedrijf bekend in totaal 22.000 banen te willen schrappen, op een totaal van 129.000. In de eerste jaarhelft leden de Duitsers een verlies van 3,6 miljard euro.