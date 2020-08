Apple was woensdag kort 2 biljoen dollar waard op de beurs. Het is het eerste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf ooit dat zoveel geld waard was. Om 16:50 uur ging de techreus door de magische grens van 2.000 miljard dollar, omgerekend 1.680 miljard euro, heen. Daarna zakte de koers weer naar 1.990 miljard dollar.

Het bedrijf stijgt al sinds de kwartaalcijfers in juli rap in waarde. Bij de kwartaalcijfers bleek dat het bedrijf het beter doet dan het door de coronacrisis had verwacht. Er was over de hele linie van het bedrijf een groei in de verkoopcijfers te zien.

Daarnaast verschuift Apple zijn strategie voorzichtig. Het wil zich steeds meer richten op het verkopen van diensten voor zijn gebruikers en minder op de verkoop van telefoons en andere gadgets. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in die strategie.

Apple is wereldwijd niet het eerste bedrijf dat door de magische grens van 2 biljoen dollar gaat. De Saoedische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco ging de techgigant voor, maar dat bedrijf zakte weer in waarde door de lagere olieprijzen.