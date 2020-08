Entertainmentgroep Cirque du Soleil kan mogelijk een doorstart maken. Een groep schuldeisers wil het bedrijf overnemen, melden Canadese media. Het van oorsprong Canadese bedrijf ging eind juni failliet doordat het vanwege de COVID-19-pandemie alle geplande shows moest afzeggen.

Geïnteresseerden konden tot dinsdag een bod doen op Cirque du Soleil en de groep schuldeisers bood 1,2 miljard dollar (1 miljard euro). Ze zijn van plan om 375 miljoen euro te investeren in het rondreizende circus, dat in het verleden wereldwijd optrad.

Cirque du Soleil zelf is al akkoord met het bod van de schuldeisers. Of de huidige eigenaren er ook mee akkoord gaan is op dit moment onduidelijk. Ook moet de overname nog worden goedgekeurd door de rechter.

Door de uitbraak van COVID-19 moest Cirque du Soleil de 44 nog geplande shows allemaal afzeggen. De opbrengsten droogden daardoor op, waardoor de schuldenberg van 1 miljard dollar te zwaar werd voor het bedrijf.

Hier en daar vonden toch nog optredens plaats, maar het bleek niet genoeg om een faillissement te voorkomen, waardoor 3.500 mensen op straat kwamen te staan. Hoeveel van hen bij een mogelijke doorstart weer aan de slag kunnen, is niet bekend.

Vorig jaar trad het circus voor het laatst op in Nederland, op het Malieveld in Den Haag.