Bol.com verkoopt vanaf eind september niet langer producten met Zwarte Piet erop. Volgens de webwinkel hebben klanten laten weten het vervelend te vinden dat deze artikelen nog worden verkocht, meldt bol.com woensdag.

Externe verkopers die via bol.com hun artikelen verkopen, zijn eind juli door de webwinkel ingelicht over de stap. Ze krijgen nog ruim een maand de tijd om hun artikelen uit te verkopen of uit het assortiment te halen.

Daarna gaat bol.com de artikelen actief van het platform weren en wordt ook de term 'Zwarte Piet' niet meer in teksten gebruikt. Pieten met andere kleuren of roetveegpieten zijn nog wel welkom op het platform.

Bol.com is niet bang voor eventuele negatieve reacties op het besluit. "We staan hierachter", zegt een woordvoerder. "We verwachten er wel veel reacties op, maar we luisteren goed naar onze klanten en dit is een onderwerp dat speelt."

Vanaf volgende maand zorgt bol.com er ook voor dat de term 'huidskleur' wordt vervangen door het woord 'beige' of een andere kleur als het om een witte huid gaat. Volgens de woordvoerder stoorden klanten zich eraan dat lichte panty's soms huidkleurige panty's worden genoemd, terwijl niet iedereen die huidskleur heeft.