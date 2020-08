Nu premier Mark Rutte Nederlanders dringend heeft geadviseerd om ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken, dringt de vraag zich op of werkgevers meer zouden moeten doen voor de thuiswerkende werknemer. Werkgevers pleiten voor dezelfde fiscale behandeling van thuiswerken als werken op kantoor, dan kunnen ze best wat extra's doen.

"Als we structureel meer thuiswerken, valt daar wel wat voor te zeggen", laat een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN woensdag desgevraagd weten. In dat geval zou de thuiswerkplek beter gefaciliteerd kunnen worden, zonder dat het de werkgever extra geld kost.

Nu bestaat al zoiets als de werkkostenregeling, waarbij werkgevers de werknemers onbelast vergoedingen kunnen geven tot een maximum dat afhankelijk is van het loon. "Het probleem is alleen dat die vergoeding vaak al vergeven is", weet de AWVN.

Werkgevers besteden die vergoeding bijvoorbeeld aan het kerstpakket of een fiets van de zaak. "En als je boven het vrijgestelde bedrag komt, krijg je een naheffing van de fiscus en dan wordt het te duur." Wanneer dezelfde regels zouden gelden als op kantoor, kan de werkgever bij wijze van spreken ook de koffie en thee vergoeden die de werknemer thuis consumeert. "Ook dat zijn dan bedrijfskosten."

CNV: 'In maart hadden we het nog over een overbruggingsperiode'

Volgens de AWVN zijn er bij veel Nederlandse bedrijven al goede regelingen voor thuiswerken. Vakbond CNV vindt het bij monde van coördinator arbeidsvoorwaarden Peter de Jong nu wel tijd dat werkgever en werknemer in gesprek gaan over hoe het nu verder moet met het thuiswerken. "In maart hadden we het nog over een overbruggingsperiode, nu wordt geen einddatum meer genoemd."

De voornaamste zorg van de vakbondsman is dat de thuiswerkplek moet voldoen aan de arbo-eisen. "Als de werkgever dat niet kan faciliteren, dan moet die zorgen dat de werknemer op kantoor terechtkan, waarbij de RIVM-richtlijnen in acht genomen moeten worden", zegt De Jong.

De FNV wil kijken of met werkgevers thuiswerkregelingen kunnen worden afgesproken.

Volgens het CNV moet dit overleg niet beginnen met onderhandelingen over geld, maar over de benodigde voorzieningen. "Daarna kijk je wat het kost en wie dat betaalt. Sowieso heeft de werkgever de reiskostenvergoeding als budget voor eventuele kosten", stelt De Jong.

Het Nibud becijferde onlangs dat thuiswerken de werknemer 2 euro per dag kost. "In doorsnee krijg je voor die 2 euro een uur reistijd terug", rekent de AWVN voor. "Een koopje."