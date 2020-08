De Groningse distilleerderij Hooghoudt heeft de overstap naar China gemaakt. De 132 jaar oude stokerij zal haar jenevers er zowel in winkels als in een aantal bars aan de man brengen. De jenevers zijn daar nu al verkrijgbaar.

Het gaat om drie jeneversoorten die Hooghoudt vorig jaar speciaal voor de export heeft geïntroduceerd. Vorig jaar werd ook een vierde jeneversoort voor de exportmarkt gepresenteerd, maar deze alcoholvrije variant zal niet meegaan naar China.

Hooghoudt wil daarnaast ook snel uitbreiden naar Griekenland, Australië, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. "We kunnen zeggen dat onze nieuwe lijn jenevers heel goed in het buitenland resoneren. Hooghoudt is klaar om de wereld te veroveren", zegt algemeen directeur Arno Donkersloot. De producten van de Groningse stokerij zijn inmiddels ook in Frankrijk verkrijgbaar.

De distributie van Hooghoudt in China komt voor rekening van Dumilco, een Nederlands exportbedrijf dat gespecialiseerd is in de afzet van luxeproducten.