Franse champagnemakers zijn dinsdag tot een akkoord gekomen om de rest van het jaar minder druiven te oogsten. Door minder druiven te plukken hopen de producenten de gekelderde champagneprijzen wat op te krikken.

Het akkoord kwam niet gemakkelijk tot stand: grote champagnehuizen wilden een forse krimp in de druiventeelt om de prijzen te stuwen, terwijl kleinere boeren een kleine daling wilden zien vanwege de goede oogst dit jaar. "Het was een compromis dat wat pijn heeft veroorzaakt", laat copresident van het Interprofessionele Champagnewijncomité (CIVC) Jean-Marie Barillere weten.

De champagneproducenten hebben besloten dat er dit jaar 7.000 kilogram druiven per hectare wordt geplukt, tegenover ruim 10.000 kilogram per hectare vorig jaar. Mogelijk komt daar nog 1.000 kilogram aan druiven bij, mits er voldoende vraag is.

De champagnebranche heeft zwaar geleden onder de coronacrisis. Door de maatregelen van overheden werden wereldwijd hotels, restaurants en bars gesloten en evenementen afgelast, waardoor champagneflessen minder snel in glazen geleegd werden. CIVC verwacht dan ook dat 100 miljoen flessen niet verkocht zullen worden, met een omzetverlies van 1,7 miljard euro als gevolg.