Een aantal producenten van auto's moest de fabriek vanaf 19 maart volledig sluiten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft er mede toe geleid dat de omzet in de zogenoemde transportmiddelenindustrie in het tweede kwartaal flink lager uitkwam, meldt het CBS woensdag.

De inkomsten van deze industriële tak lagen in april en mei dan ook fors lager dan een jaar eerder, met dalingen van respectievelijk 50,7 en 49,5 procent. "Producenten van auto's en aanhangwagens zetten 51 procent minder om in het tweede kwartaal van 2020", aldus het CBS.

Van alle producenten in de maakindustrie daalde de omzet bij de makers van auto's en aanhangwagens het hardst in april en mei: met 72,4 procent en 61,6 vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar.

Ook producenten van aardolie hadden te maken met een forse omzetdip van 53,6 procent. Dat kwam voor een groot deel door de daling van de olieprijs. Die halveerde bijna vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Makers van sigaretten en ander rookwaar, de farmaceutische industrie en producenten van machines behaalden een hogere omzet dan een jaar eerder.

Over de hele linie kwam de omzet van de industrie over het tweede kwartaal 16,6 procent lager uit over de maanden april tot en met juni.