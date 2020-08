De S&P 500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex waar onder andere Apple, Amazon en Microsoft aan genoteerd staan, is dinsdag op recordhoogte geëindigd. Bij het sluiten van de beurs noteerde de index een stand van 3.389,78 punten.

Dat is een paar punten boven het vorige hoogtepunt, dat dateert uit het precoronatijdperk, op 19 februari van dit jaar. Eerder op dinsdag tikte de belangrijke graadmeter zelfs een nog hoger niveau aan.

De S&P 500 herstelt snel van de klap die het in eerste instantie kreeg door de uitbraak van de coronapandemie. Sinds 23 maart is de index 55 procent gestegen. In de S&P zijn de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven vertegenwoordigd.

Techbeurs Nasdaq herstelde nog sneller. Die index bereikte in juni alweer een recordhoogte, na de aanvankelijke terugval die werd veroorzaakt door de onzekerheid in de markt als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Het herstel werd gedreven door fondsen als Amazon en Netflix, bedrijven die juist profiteerden van de lockdown.

De S&P profiteert van de grote techfondsen die ook in deze index zijn opgenomen, een fonds als Amazon en de stimulerende maatregelen van de overheid.