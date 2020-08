Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet blij met de extra maatregelen die de gemeente Amsterdam treft om het aantal besmettingen in de hoofdstad terug te dringen. Horecaondernemers worden daar voortaan nog maar één keer gewaarschuwd en daarna kan direct tot sluiting van zaken worden overgegaan. KHN vindt dat te ver gaan.

"Wij zien dat horecaondernemers grote moeite hebben om de regels te hanteren", zegt Evelien Doornhegge, regiomanager bij KHN in Amsterdam. "Wij zijn niet de politie, wij zijn de gastvrijheidsindustrie. Ondernemers hoeven maar één keer hun rug om te draaien en het kan al fout gaan."

Ze is bang dat de maatregel voor horecazaken het einde kan betekenen. De zaken moeten, als ze de regels voor de tweede keer overtreden, voor maximaal vier weken hun deuren sluiten. Dat is een lange periode voor ondernemers die het toch al lastig hebben, zegt Doornhegge. "Dit is ondoenlijk en onredelijk, het kan een faillissement betekenen voor bedrijven." Ze vindt het ook oneerlijk omdat de regels op meer plekken in de stad worden overtreden, niet alleen bij de horeca.

Als de huidige maatregelen onvoldoende helpen, kan de gemeente ook besluiten om de sluitingstijden van de horeca te beperken tot 0.00 uur. Ook daar maakt Doornhegge zich zorgen over. "Dit kan voor ons grote nadelige gevolgen hebben", zegt ze.

Ondernemers zullen een deel van hun omzet mislopen. "En de vraag is of het bijdraagt. Als wij vroeg moeten sluiten, komen er veel klanten tegelijkertijd op straat staan." Ook dat levert problemen op, denkt Doornhegge.