Zuid-Afrikanen zijn dinsdag massaal sigaretten en alcoholische dranken gaan hamsteren, nadat een verbod op deze producten was opgeheven door de regering. De verkoop van rookwaren en drank werd in maart verboden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De versoepeling werd zaterdag bekendgemaakt en gold vanaf dinsdag 0.01 uur (lokale tijd). De opschorting van het verbod maakt deel uit van een breder pakket aan versoepelingen.

Gezien het maandenlange verbod stonden er lange rijen in de Zuid-Afrikaanse winkels. "Mensen kopen geen pakjes, maar sloffen", zegt een medewerker van een gemakswinkel. Een klant in een tabakswinkel in Johannesburg laat weten meerdere sigarettenpakjes te kopen, omdat hij verwacht dat de versoepelingen snel weer worden teruggedraaid.

Zuid-Afrika behoort tot de vijf landen die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis. Volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University zijn in het land 589.886 personen besmet geraakt met het coronavirus. Alleen Rusland, India, Brazilië en de Verenigde Staten hebben met meer besmettingen te maken.