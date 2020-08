De Bijenkorf-vestiging in Amsterdam moet dicht, omdat daar besmettingen onder medewerkers zijn geconstateerd. Dat heeft de veiligheidsregio besloten, meldt de gemeente dinsdag. Mensen die het warenhuis recent hebben bezocht en klachten hebben, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen op het coronavirus.

De winkel blijft maximaal twee weken lang dicht en die periode gaat woensdag in. De sluiting kan pas worden opgeheven als de Bijenkorf "overtuigende maatregelen" heeft genomen om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Medewerkers op verschillende afdelingen en verdiepingen werden positief getest op het coronavirus. Het is niet bekend hoeveel medewerkers er besmet zijn geraakt, maar wel is duidelijk dat een aantal naar het werk is gegaan terwijl ze besmettelijk waren.

De GGD adviseert medewerkers die tussen 4 en 18 augustus bij het warenhuis hebben gewerkt om twee weken in quarantaine te blijven.