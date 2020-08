Het Amerikaanse Walmart, de grootste retailketen ter wereld, heeft geprofiteerd van de gevolgen van de coronacrisis, blijkt dinsdag uit kwartaalcijfers van het bedrijf. De operationele winst viel 75 procent hoger uit dan een jaar eerder en steeg naar een kleine 6,5 miljard dollar (5,45 miljard euro).

Walmart noemt onder meer de crisisuitkering van de Amerikaanse overheid als oorzaak van de toegenomen verkopen. Amerikanen kregen van Washington een cheque van 1.000 à 1.500 dollar per persoon. De hoogte van het bedrag was afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling.

Dat geld hebben consumenten onder meer besteed aan televisies en sportartikelen, aldus Walmart. "Onze klanten waren veel vaker thuis, waardoor we meer televisies, computerartikelen en smarthomeartikelen verkochten", zei topman Doug McMillon na de publicatie van de kwartaalcijfers.

Ook kreeg Walmart een boost door de gesloten restaurants in de VS, waardoor Amerikanen meer boodschappen haalden bij de gigaketen. "Gezinnen zijn meer thuis gaan koken en daar hebben wij van geprofiteerd", aldus McMillon. Walmart biedt klanten de mogelijkheid om online boodschappen te bestellen en deze af te halen op de parkeerplaats van een vestiging. Dit moet drukte in de winkels voorkomen.