De Nederlandse kampeersector beleeft mede dankzij het mooie weer toch nog een heel goed hoogseizoen en dat maakt het jaar voor een deel weer goed. Eerder schatte branchevereniging HISWA-RECRON dat de omzet over het jaar ruim 250 miljoen euro zou achterblijven op vorig jaar, dat is nu teruggebracht tot zo'n 110 miljoen.

Dat zegt directeur Geert Dijks van de vereniging woensdag tegen NU.nl. "Na 15 juni kwam echt de omslag en hebben we een veel beter hoogseizoen gehad dan van tevoren gedacht. Als we ook nog een mooie lange nazomer krijgen, kunnen we nog meer goedmaken."

In het voorjaar, toen campings het noodgedwongen zonder gedeelde sanitaire voorzieningen moesten stellen, waren de verwachtingen in de sector heel negatief. "De zomer heeft alsnog erg goed uitgepakt", zegt Dijks. "We hadden veel minder bezoekers uit het buitenland, maar dat is ruimschoots goedgemaakt door Nederlanders die de vakantie in eigen land doorbrachten."

Ondanks de mooie zomer, denkt de directeur van de brancheorganisatie voor de watersport en recreatiesector dat de meeste kampeerbedrijven het seizoen toch afsluiten met een negatief bedrijfsresultaat. "Maar dat kunnen de bedrijven die een beetje gezond zijn wel hebben. Het is een ander verhaal als je een gezond bedrijf bent maar net heel veel investeringen hebt gedaan", nuanceert Dijks.

De 110 miljoen euro die de branche naar verwachting alsnog misloopt, komt neer op bijna een vijfde van de totale jaaromzet.

Na de oproep van de premier liep het storm

Vakantieparken hebben ook niet te klagen over het hoogseizoen. "Zowel de gemiddelde bezetting als de gemiddelde opbrengst, is gelijk aan andere jaren", zegt een woordvoerder van Center Parcs.

De prijzen van huisjes op vakantieparken liggen in de zomer altijd al hoger en omdat Nederlanders massaal aan het boeken gingen na de oproep van Rutte om vakantie te vieren in eigen land, waren er geen voordelige last minutes te vinden. "We zijn heel tevreden over de zomer." Landal herkent zich in dat beeld, maar hangt de vlag nog niet uit.

"In de zomer waren we wel helemaal volgeboekt en dankzij meer parken konden we ook meer verhuren. Maar maart, april en mei waren wel slecht", zegt een woordvoerder. "Evengoed zijn we heel blij met de omzet in de zomer en verwachten we ook nog dat mensen die niet in de zomer op vakantie zijn gegaan, alsnog voor het najaar boeken."

Ook bij Roompot herkennen ze het beeld dat de prijzen hoger lager, bij gebrek aan last minutes. "Qua bezetting was het niet anders dan vorig jaar, want toen zaten we vol en nu ook", aldus een woordvoerder. En Roompot verwacht dat de trend dat Nederlanders meer op vakantie gaan in eigen land, verder doorzet.

Geen land heeft meer campings dan Nederland

"Dat heeft niet alleen te maken met corona", zegt de woordvoerder. Mensen kiezen er ook vaker voor om dichter bij huis te blijven uit het oogpunt van duurzaamheid. "En vanwege het mooie weer."

Dijks van HISWA-RECRON denkt eveneens dat de massale omarming van de vakantie in eigen land dit jaar, een positief na-ijleffect kan hebben. "Ze zien nu hoe mooi Nederland is. We hebben bovendien relatief ook de meeste campings ter wereld, de meeste boten, de hoogste vaarwegdichtheid en het grootste aantal recreatieparken. Nederland is een echt leisureland."