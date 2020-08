Het aantal zaken waar je een tatoeage kan laten zetten is de afgelopen zeven jaar ruim verdubbeld, blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Waar Nederland in 2013 nog 958 tattooshops telde, zijn het er dit jaar 2.041. KVK wijst naar de populariteit van tatoeages als reden voor de toename van 113.05 procent.

Vooral in Drenthe ligt de vraag naar tattooshops hoog: in zeven jaar tijd groeide het aantal winkels met 190,5 procent naar 61 shops. Ook in Noord-Holland, waar meer dan 20 procent van het aantal Nederlandse tattooshops gevestigd is, zijn er een hoop winkels bijgekomen. Sinds 2013 groeide het aantal tattooshops met 150 procent naar 435.

Er zijn in Nederland regionaal nog wel grote verschillen als het gaat om de beschikbaarheid van een tattooshop: waar Noord-Holland, Limburg en Flevoland meer dan vijftien zaken per 100.000 inwoners kennen, is het in Utrecht relatief lastiger om een tattooshop te vinden met 8,56 per 100.000 inwoners.

Een verklaring voor deze regionale verschillen is lastig te geven, schrijft KVK. Gerrit Grootenhaar, vicevoorzitter van de Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst, ziet in de hoge concentratie in Limburg een mogelijk verband met de populariteit van tatoeages over de grens in buurland Duitsland.