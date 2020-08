Mondkapjes worden in Frankrijk verplicht op de meeste werkplekken. Alleen op plekken waar slechts één iemand aanwezig is, hoeft diegene geen mondkapje te dragen. Dat meldt het Franse ministerie van Werkgelegenheid dinsdag.

Het ministerie neemt de maatregel om de verspreiding van het coronavirus in kantoren en fabrieken tegen te gaan. Een woordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat de maatregel vanaf 1 september wordt ingevoerd. Het ministerie benadrukt dat het nog steeds beter is om vanuit huis te werken, en dat het werken op kantoor met mondkapje als een alternatief daarop gezien moet worden.

"Veel wetenschappers zeggen dat als meerdere mensen samen in een kleine ruimte zijn, het zeker uitmaakt als ze mondkapjes dragen", zei de minister van Werkgelegenheid Elisabeth Borne eerder toen ze overwoog de maatregel in te voeren.

Frankrijk voerde aan het begin van de pandemie een van de strengste lockdowns van Europa in, waardoor het aantal coronagevallen snel daalde. In de afgelopen weken is er echter een opleving van het virus in het land te zien. Deskundigen waarschuwen dat Frankrijk de grip op het virus verliest. Vakbonden leggen daarom veel druk op de overheid om in de komende weken extra maatregelen in te voeren, voordat mensen na hun zomervakantie weer teruggaan naar kantoor.