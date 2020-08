De Britse overheid heeft in een periode van zo’n twee weken al meebetaald aan meer dan 35 miljoen maaltijden of drankjes van consumenten. De overheidssubsidie is bedoeld om de horeca na de heropening een steuntje in de rug te geven.

Onder de noemer Eat Out to Help Out kunnen onder meer restaurants, cafés en pubs consumenten tot 50 procent of 10 pond (zo'n 11 euro) per bestelling korting geven. De overheid past het verschil bij. De korting geldt niet op alcohol.

Net als in Nederland moest de horeca in het Verenigd Koninkrijk ook dicht als onderdeel van maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. In het VK mocht de horeca op 4 juli weer open. Het subsidieprogramma van de overheid loopt sinds 3 augustus.

De Britten kunnen tot eind deze maand nog elke maandag, dinsdag en woensdag gebruikmaken van de actie. De overheid houdt er rekening mee dat de actie hen een half miljard pond kost. Zowel restaurants als cafés, bars, pubs als kantines op school en het werk kunnen meedoen. Meer dan 72.000 restaurants hebben zich aangemeld.