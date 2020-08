Winkelketen Marks & Spencer schrapt zo'n zevenduizend arbeidsplaatsen als gevolg van tegenvallende verkopen door de COVID-19-pandemie. Dat heeft het bedrijf, waar 78.000 mensen werken, dinsdag bekendgemaakt.

Dat zijn er fors meer dan de eerder aangekondigde 950 banen die zouden verdwijnen. Het gaat vooral om ondersteunende functies, regiomanagement en banen bij Britse winkels.

De bezuiniging is nodig omdat het bedrijf, dat (online) ook in Nederland actief is, zijn omzet met 19,2 procent heeft zien kelderen sinds de start van de coronacrisis. In de afdeling Clothing and Home, waar de kledingactiviteiten onder vallen, was zelfs sprake van een verkoopdaling van 50 procent in de voorbije negentien weken.

De banen moeten in de komende drie maanden verdwijnen. Marks & Spencer verwacht dat een 'significant' deel hiervan vrijwillig gebeurt, door middel van vroegpensioen en vrijwillig vertrek. Gedwongen ontslagen lijken echter onontkoombaar.

Tegelijkertijd met het verdwijnen van de banen, komen er ook weer nieuwe bij. Het gaat dan vooral om plekken bij online activiteiten, waar het bedrijf de afgelopen maanden zijn opbrengsten wel zag groeien. Om hoeveel nieuwe banen het gaat, delen de Britten niet mee.

Marks & Spencer had voor de coronacrisis al besloten om het roer deels om te gooien, omdat de resultaten tegenvielen. COVID-19 heeft deze omslag verder versneld.