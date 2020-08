De Nederlandse Spoorwegen (NS) onderzoeken samen met de Zwitserse spoorvervoerder OBB of de nachttrein tussen Amsterdam en Zürich zijn rentree kan maken. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS dinsdag na berichtgeving door Treinreiziger.nl. Vier jaar geleden werd de stekker nog uit dezelfde nachtlijn getrokken.

Het onderzoek van de Nederlandse en Zwitserse spoorbedrijven moet uitwijzen of er voldoende spoor beschikbaar is voor een goede verbinding tussen de twee steden. Ook spelen de financiën uiteraard een rol en wordt er onderzocht of er genoeg vraag is naar de nachtverbinding en of het meer oplevert dan het kost.

De nachttrein lijkt het afgelopen jaar weer aan populariteit te winnen, na een periode waarin nachtverbindingen juist van het toneel verdwenen. Vanaf december is het mogelijk om in de nacht vanaf Amsterdam via Brussel naar het Wenen te reizen. Buiten Nederland wordt er onder meer gewerkt aan een nachttrein tussen Malmö en de Belgische hoofdstad.

Een mogelijke nachtverbinding tussen Amsterdam en Zürich is niet nieuw: tot 2016 konden reizigers met de City Night Line van Deutsche Bahn 's nachts tussen de twee steden reizen. In december 2016 reed deze voor het laatst, omdat deze verlieslatend was. Voor wintersporters rijdt er nog wel een nachttrein naar Zwitserland, maar die rijdt alleen in de wintermaanden.