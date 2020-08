Het Noorse staatsinvesteringsfonds, 's werelds grootste belegger, verloor in de eerste zes maanden van dit jaar veel geld door te beleggen in oliemaatschappijen. Opvallend, omdat het fonds onder meer geld belegt dat is verdiend met olieproductie. Het totale verlies kwam uit op 17,9 miljard euro, maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Het fonds, Norges Bank Investment Management, beheert een vermogen van 989 miljard euro. Het is de grootste investeerder ter wereld met beleggingen in 9.200 verschillende bedrijven.

Het bezit 1,5 procent van alle aandelen die wereldwijd op beurzen worden verhandeld. Het wordt vooral gevoed door opbrengsten uit de olie- en gasindustrie in het Scandinavische land.

De eerste zes maanden van dit jaar verliepen slecht voor de Noren. Beleggingen in onder meer oliebedrijven, waaronder Shell, zorgden voor verliezen. Door de coronacrisis heeft deze sector het zeer moeilijk. Zo moest Shell in de eerste helft van dit jaar 16,8 miljard afboeken op zijn bezittingen.

Toch waren er ook beleggingen die wel rendeerden voor het staatsfonds, met name in technologiebedrijven. Amazon, Microsoft en Apple leverden voor de Noren het meeste op.

Of het fonds door het verlies van 17,9 miljard euro meteen in de problemen komt, valt te betwijfelen. Zo boekte het bedrijf over heel 2019 nog een recordwinst van zo'n 170 miljard euro.