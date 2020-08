ING en supermarktketen Albert Heijn (AH) doen een proef met een digitale betaalpas, een soort digitale betalingsmachtiging. Het product wordt getest voor consumenten die vaak iets kopen bij dezelfde webwinkel, bevestigt een woordvoerder van ING dinsdag naar aanleiding van een bericht in het FD.

In Nederland kennen we al geruime tijd iDEAL, waar snel en veilig online mee kan worden afgerekend. "iDEAL is ideaal en dit is ook zeker niet bedoeld ter vervanging daarvan, maar als aanvulling", zegt de woordvoerder van ING.

Bij het gebruik van de digitale betaalpas hoeft de klant minder handelingen te verrichten. "Via een token geef je een keer toestemming om tot een bepaald bedrag uit te geven bij een bepaalde webwinkel. In dit geval AH.nl", legt de woordvoerder uit. "Dan hoef je alleen maar te klikken en te kopen, zonder dat je naar de iDEAL- of creditcardomgeving gaat."

Volgens ING is deze methode behalve sneller, ook veiliger. "De token die je bij de webwinkel afgeeft, is versleuteld. De winkel komt niet bij je bankgegevens." Als een webwinkel gehackt wordt, dan kunnen de hackers ook niet bij de gegevens van de consument komen.

Net als bij een machtiging kun je de tokens ook weer intrekken. Tijdens de proef kan de digitale betaalpas worden aangevraagd via de app van ING of AH. De test wordt gehouden in de laatste maanden van dit jaar. Als die succesvol is, wordt de nieuwe betaalmethode uitgerold naar meer webwinkels én fysieke winkels.