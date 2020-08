De Amerikaanse regering heeft maandag toestemming gegeven voor olieboringen in een groot natuurgebied in Alaska. Dat meldt The Wall Street Journal. Milieuclubs zijn fel tegen boringen in het gebied, waar onder meer ijsberen, wolven en vogels leven.

Het gaat om het natuurpark Arctic National Wildlife Refuge, in het noordoosten van Alaska. Vooral in de kustregio van het gebied zou olie onder de grond zitten.

Maandagavond heeft de regering van de Amerikaanse president Donald Trump de laatste hordes weggenomen om boringen mogelijk te maken, nadat eerder al in 2017 stappen zijn gezet om dergelijke olie-exploratie toe te staan.De eerste vergunningen worden mogelijk eind dit jaar al toegekend.

In november vinden in Amerika presidentsverkiezingen plaats. Mocht Trump deze verkiezingen verliezen, dan is het voor de nieuwe president lastig om het besluit over de boringen terug te draaien.

Welke oliemaatschappijen interesse hebben om in het park te boren, is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze op veel weerstand kunnen rekenen van onder meer milieuorganisaties.

Ook hebben diverse grote banken in het verleden al aangegeven dergelijke activiteiten niet te willen financieren. Tevens rijst de vraag hoe rendabel de olie te winnen is, gezien de aanhoudend lage olieprijzen.