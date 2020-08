De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft zijn werknemers voor de tweede keer dit jaar een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. Dat blijkt uit een brief die CEO Dave Calhoun aan het personeel heeft gestuurd.

De hele luchtvaartindustrie heeft zwaar te lijden onder de reisbeperkingen en afgenomen vraag naar vliegreizen, als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Boeing biedt werknemers van de divisies die zich bezighouden met de commerciële vliegtuigen en services en bestuursfuncties een vertrekregeling aan.

"Helaas, ontslagen zijn een moeilijke maar noodzakelijke stap om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit, ervoor te zorgen dat we voldoende liquiditeit behouden en onszelf goed positioneren om weer te kunnen groeien in de toekomst", schrijft Calhoun. "We verwachten dat de markt de komende drie jaar nog achterblijft."

Boeing heeft geen doel gesteld voor het aantal mensen dat zich kan inschrijven voor de vrijwillige vertrekregeling met vertrekvergoeding. Iedereen die onder de genoemde divisies valt, wordt aangemoedigd om er gebruik van te maken.

De eerste regeling waar Boeing in april mee kwam, was gericht op het terugbrengen van het personeelsbestand van 160.000 mensen met 10 procent. Op 24 augustus worden meer details bekendgemaakt over de nieuwe regeling.

Boeing had het ook voor de coronacrisis al moeilijk. De Boeing 737 MAX, het nieuwe toestel voor de korte en middellange afstand, staat sinds maart vorig jaar aan de grond na twee crashes als gevolg van mankementen aan de software.