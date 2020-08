Tv-zenders hadden in de eerste zes maanden van dit jaar 23 procent minder reclame-inkomsten, blijkt uit cijfers die tv-marketingorganisatie Screenforce dinsdag heeft gepubliceerd.

De totale opbrengst bedroeg 307 miljoen euro, wat 91 miljoen minder is dan in dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak van de forse daling is de uitbraak van COVID-19.

Daardoor werden minder reclames verkocht en bovendien voor een lager gemiddeld tarief. Dit hing mede samen met de lockdownmaatregelen van het kabinet, waardoor sommige bedrijfstakken geheel of gedeeltelijk stil kwamen te liggen.

Screenforce verwacht dat de tweede helft van het jaar minder dramatisch zal zijn, waardoor over geheel 2020 sprake is van een afname van 12 tot 15 procent. De organisatie voegt eraan toe dat het afhankelijk is van hoe de pandemie zich ontwikkelt en welke maatregelen het kabinet neemt in dit verband.

In het eerste half jaar keken Nederlanders gemiddeld 206 minuten tv. Dat was in dezelfde periode vorig jaar 194 minuten. De stijging komt vooral door de toegenomen populariteit van videoplatforms zoals Netflix en Videoland.