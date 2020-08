De bitcoin staat maandag op z'n hoogste koers in ruim een jaar tijd. De munt wordt sinds maart steeds populairder omdat sommige beleggers het, net als goud, als een veilige haven zien in tijden van economische onzekerheid.

Rond 18.00 uur was 1 bitcoin volgens de website Coinmarketcap.com 12.337 dollar waard, omgerekend 10.401 euro. Dat is nog altijd vrij weinig vergeleken met wat de digitale munt op zijn hoogtepunt waard was, in december 2017: net boven de 20.000 dollar.

In het jaar daarna verloor de munt gaandeweg meer dan drie kwart van zijn waarde. Eind 2018 begon de koers weer te stijgen. Toen de coronacrisis begon, zakte de waarde van de munt van ruim 10.000 dollar naar zo'n 5.000 dollar, maar sindsdien stijgt de waarde weer.