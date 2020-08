De Canadese acteur Ryan Reynolds verkoopt het meerderheidsbelang in zijn ginmerk aan Diageo, het bedrijf achter bekende drankmerken als Smirnoff, Guinness en Baileys. Hoeveel procent van de aandelen Diageo koopt, is niet duidelijk, maar het bedrijf betaalt er omgerekend zo'n 514 miljoen euro voor, meldt het maandag.

Een deel van het bedrag wordt meteen betaald, en een ander deel volgt in de komende tien jaar, op basis van de prestaties van het bedrijf. Reynolds houdt zelf ook een belang in Aviation American Gin.

Reynolds werd in 2018 eigenaar van Aviation American Gin omdat hij vond dat het de "beste gin op aarde" was. "Ik had nooit verwacht dat het me zoveel plezier zou brengen om aan iets nieuws te werken", zegt hij in een persbericht. "Aan dit merk werken was een van de leukste projecten waar ik ooit bij betrokken ben geweest. We zijn ontzettend enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk."

Aviation American Gin is ook in Nederland te koop. Het is een droge gin, waardoor hij in bijvoorbeeld een gin en tonic beter tot zijn recht komt dan wanneer je hem puur drinkt.