Detacheerders, uitzenders die bovengemiddeld veel van de mensen die zij uitzenden in vaste dienst hebben, zagen in het afgelopen kwartaal de tijd die zit tussen de verschillende opdrachten iets oplopen. Uit een marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) blijkt maandag dat dit percentage is opgelopen van 6,6 procent in de eerste maanden van het jaar naar 7,5 in het tweede kwartaal.

De detacheerders noemen de periode tussen opdrachten, de leegloop. "De tijd dat mensen zogezegd op de bank zitten", licht bestuurslid Marcel van den Bekerom van de VvDN toe. De flexwerkers die via detacheerders aan het werk zijn, hebben vaak een vast contract bij die detacheerder.

"Dat percentage is opgelopen van 56,3 naar 58,5 procent", zegt Van den Bekerom. "We komen uit een periode van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Door mensen in dienst te nemen, voorkom je dat je expertise niet kunt bieden op het moment dat die gevraagd wordt." Bij detacheren gaat het vaak om hoogopgeleide flexwerkers met een bepaalde specialisatie.

De omzet van de detacheerders die de VvDN ondervroeg, is in het tweede kwartaal met 6 procent teruggelopen vergeleken met het eerste kwartaal. "De omzetten zijn normaliter vergelijkbaar in deze periodes", aldus Van den Bekerom.

Bij VvDN zijn bedrijven als Brunel, DPA Professionals, Yacht en YER aangesloten. Zij vertegenwoordigen naar eigen zeggen bijna een derde van de totale markt.

De rest is in handen van de grote uitzendbureaus. De totale omzet van de markt voor detachering kwam volgens een eerdere meting van de VvDN in 2018 uit op ruim 6 miljard euro.

'Herstel dat we zien is fragiel'

Van den Bekerom ziet na het tikje dat de sector in het tweede kwartaal kreeg, de situatie weer iets stabiliseren. We blijven voorzichtig want het herstel dat we zien, is fragiel." Daarbij is het voor de sector vooral van belang of de leegloop oploopt. "Want de mensen die we in dienst hebben, worden gewoon doorbetaald, ook al ze geen klus hebben."

Vooral in de ICT en de zakelijke dienstverlening, belangrijke klanten voor detacheerders, was volgens de VvDN minder vraag naar gespecialiseerde mensen. De omzet liep daar met respectievelijk 15 en 13 procent terug. "Bij een bedrijf als KLM bijvoorbeeld werden in een klap alle projecten stilgezet."