EasyJet sluit drie locaties in het Verenigd Koninkrijk en daardoor gaan 670 banen verloren, meldt de luchtvaartmaatschappij maandag. In totaal schrapt easyJet 1.900 banen in het land en 4.500 in heel Europa.

Het gaat om de twee bases in de hoofdstad Londen en een in de Noord-Engelse stad Newcastle. Er blijven nog acht bases over in de rest van het VK. Toen easyJet eerder aangaf te overwegen de bases te sluiten, zei het bedrijf dat de drie luchthavens waarschijnlijk wel onderdeel blijven van de vliegroutes van de maatschappij.

CEO Johan Lundgren van easyJet zegt dat het bedrijf zich door de coronacrisis genoodzaakt ziet om geen vliegtuigen en personeel meer te stationeren op de drie vliegvelden. De pandemie en de reisbeperkingen hadden een "ongekende impact" op het bedrijf.

Afgelopen week meldde easyJet nog dat 653 miljoen euro te hebben opgehaald met de verkoop van vliegtuigen. Het bedrijf zal de toestellen de komende jaren blijven huren.