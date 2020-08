Ongeveer 15 procent van de Nederlanders heeft door de coronacrisis inkomen verloren. Gemiddeld hebben zij 930 euro minder inkomen dan begin dit jaar, meldt het Nibud maandag op basis van onderzoek onder tweeduizend Nederlanders.

Vooral zelfstandigen en mensen met een flexibel dienstverband zijn hard geraakt door de coronacrisis. Binnen die groepen zag respectievelijk 41 en 44 procent het inkomen sinds februari dalen. Onder de werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband had 13 procent te maken met een inkomensterugval van gemiddeld 907 euro.

Het Nibud maakt zich zorgen over hoe de genoemde groepen die inkomensterugval opvangen. De helft van de werkenden heeft minder dan 7.500 euro op de spaarrekening staan en kan dus geen grote klappen opvangen. Een kwart van de mensen heeft niet genoeg vermogen om meer dan vier maanden zonder inkomen vooruit te kunnen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 10 tot 20 procent van de respondenten zich (veel) zorgen maakt over de eigen financiële situatie. Ze piekeren dan vooral over het lagere inkomen, het moeten opmaken van spaargeld of niet meer de ruimte hebben om leuke dingen te doen of op vakantie te gaan. Mensen maken zich echter nog steeds meer zorgen over hun gezondheid en die van hun naasten.