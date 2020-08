De rechter zal toch uitspraak moeten doen in de zaak die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aanspande tegen de Staat over de anderhalvemeterregel in cafés en restaurants. Tussentijdse gesprekken hebben niets opgeleverd zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts maandag.

KHN spande vorige maand een rechtszaak aan tegen de Staat omdat de belangenorganisatie voor de horeca vond dat ze niet hetzelfde worden behandeld als andere sectoren. Zo moeten gasten die niet tot hetzelfde huishouden behoren of geen stel zijn, 1,5 meter afstand houden. Ook als ze wel samen willen zitten.

De rechter stelde op de zittingsdag van de rechtszaak op 23 juli voor dat de overheid en KHN in gesprek zouden gaan om er samen uit te komen. Zodoende werd nog geen uitspraak gedaan, maar werd de zaak aangehouden. Naar nu blijkt is het na ruim drie weken niet gelukt eruit te komen.

KHN heeft rechter dan ook gevraagd alsnog uitspraak te doen. Wanneer die uitspraak zal zijn, is nog niet bekend.