Edward Brenninkmeijer, familielid van de grondleggers en eigenaren van C&A, treedt eind dit jaar terug als CEO bij het kledingconcern. Dat maakt het bedrijf maandag bekend.

Brenninkmeijer blijft wel betrokken bij C&A Europa en de holding als lid van de raad van toezicht en niet-uitvoerend directeur.

De Brenninkmeijer-nazaat wordt opgevolgd door Giny Boer als CEO van zowel de C&A Europe als het moederbedrijf. Boer is afkomstig van het Zweedse woonwarenhuis IKEA.

Behalve een nieuwe bestuursvoorzitter krijgt C&A ook een nieuwe financieel directeur én komt er een nieuwe positie bij in het bestuur. De nieuwe functie van leidinggevende over de landen, onder de noemer Countries Officer, gaat naar een lid van de Brenninkmeijer-familie in de persoon van Eric Andrew Brenninkmeijer.

De scheidend CEO zegt dat C&A weer op koers ligt voor de toekomst. "De online tak groeit, de klanten keren terug naar de winkels en we nemen weer mensen aan." C&A had het ook voor de coronacrisis al moeilijk en verkocht begin dit jaar de Mexicaanse activiteiten.

C&A werd in 1841 opgericht door Clemens en August (C&A) Brenninkmeijer.