Ondanks de coronacrisis zijn er in de eerste helft van dit jaar per saldo toch nog meer nieuwe bedrijven bij gekomen in Nederland. Dat komt onder meer door de explosieve groei van het aantal nieuwe webshops, blijkt maandag uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Het totale aantal bedrijven in Nederland groeide in de eerste jaarhelft met 81.000. Dat is wel minder dan in de eerste zes maanden van vorig jaar, toen er per saldo 87.000 bedrijven bij kwamen.

In totaal werden 137.000 bedrijven gestart en staakten er 56.000 hun activiteiten. Het aantal starters lag in het tweede kwartaal, toen het coronavirus had toegeslagen, een stuk lager dan in het eerste.

Analist Gert van den Berg van Graydon zegt dat ook in andere jaren het aantal nieuwe bedrijven in het eerste kwartaal altijd hoger is dan in het tweede. "Maar ongetwijfeld zijn er ondernemers geweest die hun plannen voor een nieuw bedrijf in de ijskast hebben gezet."

Veel nieuwe webwinkels

Er werden vooral meer nieuwe bedrijven opgezet in de sector Groot- en Detailhandel en dan met name webshops. Van de nieuwe bedrijven in die sector is 90 procent een internetwinkel. De groei van het aantal starters is daardoor in deze sector zelfs 30 procent hoger dan in 2019.

Het aantal faillissementen steeg met 2,6 procent naar tweeduizend. Graydon stelt dat de grote faillissementsgolf daarmee nog is uitgebleven, al houdt het bureau er wel rekening mee dat die nog komt in het derde en vierde kwartaal.

Het aantal faillissementen steeg het hardst in de sectoren Onderwijs, Overige dienstverlening en de Horeca. Volgens Van den Berg zat er in deze sectoren al voor de coronacrisis een stijgende lijn in het aantal faillissementen. "Het is dus te vroeg om te stellen dat er een direct verband is."