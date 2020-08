De coronacrisis heeft in Japan tot een ongekende economische terugval geleid. In het tweede kwartaal kromp de economie met 27,8 procent, blijkt maandag uit gegevens van de Japanse overheid.

Het is de grootste teruggang sinds 1980, het jaar waarin is begonnen met het bijhouden van de gegevens. Ook is de krimp iets groter dan de door analisten verwachte daling van 27,2 procent.

De pandemie heeft de export en binnenlandse consumptie in Japan doen instorten. Ook na de versoepeling van de maatregelen in mei houdt de Japanse consument nog de hand op de knip, omdat de vrees voor een nieuwe uitbraak van COVID-19 nog groot is.

Het was al het derde kwartaal van krimp op rij voor de derde economie van de wereld. Met de terugval is alle groei die sinds 2012 onder premier Shinzo Abe is geboekt in één klap tenietgedaan.