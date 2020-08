Na een dieptepunt in het tweede kwartaal van dit jaar groeit de Nederlandse economie vanaf het derde kwartaal weer. Die verwachting sprak het Centraal Planbureau (CPB) maandag uit. Wel is er over het gehele jaar nog sprake van een krimp, van 5 procent.

Na de krimp in 2020 volgt er in 2021 weer een groei van 3 procent, verwacht het planbureau. De werkloosheid loopt volgend jaar richting de 7 procent. In de voorspelling is uitgegaan van het stopzetten in oktober van de diverse steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling en de Tozo-regeling. Ook gaat het CPB er bij deze voorspelling van uit dat er geen grootschalige nieuwe lockdown komt.

CPB-directeur Pieter Hasekamp licht toe: “Ten opzichte van sommige andere landen is Nederland minder hard getroffen. Maar geen misverstand: deze klap is ongekend hard, en moet zich nog grotendeels laten voelen. Werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis, die klap moet eigenlijk nog komen."

Het verloop van de pandemie is zeer bepalend voor de economie. Daarom heeft het bureau ook een scenario ontwikkeld waarin wél sprake is van een tweede strenge lockdown. In zo'n geval zou de werkloosheid oplopen tot 10 procent en zou ook volgend jaar sprake zijn van een economische krimp.