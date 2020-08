De Duitse mededingingsautoriteit onderzoekt hoe Amazon omgaat met bedrijven die via het Amazon-platform hun producten willen verkopen, zegt president Andreas Mundt van de kartelwaakhond tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Amazon biedt bedrijven de mogelijkheid om hun producten via de webwinkel aan de man te brengen. De Duitse autoriteiten willen nu weten in welke mate het concern zich bemoeit met het prijsbeleid van deze partnerbedrijven. "We onderzoeken momenteel of en hoe Amazon invloed uitoefent op hoe handelaren hun prijzen bepalen", aldus Mundt.

Het onderzoek komt mede voort uit de klacht dat Amazon in de afgelopen tijd winkels heeft geblokkeerd omdat die hun producten op het platform voor te hoge prijzen zouden hebben aangeboden. Na de VS is Duitsland de belangrijkste afzetmarkt voor Amazon.

De webwinkel meldt in een reactie dat het bedrijfsbeleid ervoor moet zorgen dat partnerbedrijven concurrerende prijzen hanteren. "Partners bepalen hun eigen prijzen", aldus een woordvoerder. Ze voegt eraan toe dat "het systeem erop is gericht om onrealistisch hoge prijzen te voorkomen".

Vorig jaar kwamen Amazon en de Duitse mededingingsautoriteiten al tot een akkoord over hoe de webgigant moest omgaan met partnerbedrijven, terwijl dit in Europa en twee Amerikaanse staten (Washington en Californië) momenteel nog onderwerp van onderzoek is.