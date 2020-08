Het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenbedrijf Unilever gaat de saus die we hier in Nederland kennen als 'zigeunersaus' in Duitsland een andere naam geven omdat de naam discriminerend kan overkomen.

Het bedrijf bevestigt aan de Duitse krant Bild am Sonntag dat "de term 'zigeunersaus' verkeerd kan worden geïnterpreteerd, en daarom hebben we besloten om onze Knorr-saus een andere naam te geven".

In Nederland ligt de saus onder de merknaam Remia in de schappen, in Duitsland doet Knorr dat - beide merknamen zijn eigendom van Unilever. De nieuwe naam van de saus wordt Paprikasauce Ungarische Art, oftewel paprikasaus in Hongaarse stijl. Over een paar weken ligt de nieuwe saus in de Duitse winkels.

De Centrale Raad van Duitse Sinti en Roma is blij met het besluit. "Het is goed dat Knorr reageert op de klachten van veel mensen hier", aldus voorzitter Romani Rose in de krant. Maar hij zegt er ook bij dat hij zich mee zorgen maakt over het toenemende racisme en discriminatie tegenover Roma en Sinti. "Tegen deze achtergrond zijn zigeunerschnitzel en zigeunersaus niet zo urgent voor ons."