Jitse Groen, de topman van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, heeft de intentie om te stoppen met het werken met zzp'ers. Dat zei de Nederlandse internetondernemer vrijdag tegen de BBC.

De topman werkt liever met bezorgers in loondienst. Deze zijn bijvoorbeeld beter verzekerd, krijgen vakantiegeld en bouwen pensioen op.

Volgens Groen is het belangrijk dat een grote onderneming als Just Eat Takeaway zorgt voor de juiste personeelsomstandigheden. Daar horen volgens de Nederlandse zakenman ook meer zekerheden bij.

Just Eat Takeaway is het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl.

Hij erkent dat veel bezorgers tijdens de coronacrisis te maken hebben gehad met zwaardere arbeidsomstandigheden.

Tijdens de coronacrisis groeide het aantal bestellingen bij maaltijdbezorgers als Just Eat Takeway flink. In de eerste zes maanden van dit jaar verwerkte het bedrijf 23 miljoen orders in Nederland. Dat was 24 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.