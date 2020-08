De Britse warenhuisketen Debenhams is bezig met het opstellen van plannen voor een eventuele bedrijfsbeëindiging, meldt SkyNews zaterdagmiddag.

Debenhams heeft investeringsmaatschappij Hilco Capital ingeschakeld om aan een noodplan te werken in het geval dat de retailketen niet wordt verkocht.

Momenteel staat de ruim twee eeuwen oude Britse warenhuisketen te koop.

In april ontving Debenhams voor de tweede keer in een jaar tijd uitstel van betaling. Ook voor de coronacrisis had de Britse keten al een schuld van circa 600 miljoen pond (663 miljoen euro).

Afgelopen week werd bekend dat er nog eens 2.500 werknemers worden ontslagen.

De Britse economie is na een recordkrimp van ruim 20 procent in een diepe recessie beland. Grote Britse bedrijven als Debenhams, British Airways en Jaguar Land Rover hebben de afgelopen periode dan ook massaontslagen moeten uitvoeren.