De Volksbank kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar te maken met een flinke winstdaling, blijkt uit de halfjaarcijfers die de bank vrijdag publiceerde.

De nettowinst van de Volksbank bedroeg in de eerste helft van 2020 106 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Hoewel de hypotheekproductie van de Utrechtse staatsbankorganisatie ten opzichte van 2019 wel toenam, daalde het marktaandeel van nieuwe hypotheken (5,6 procent) met een een half procentpunt.

Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen maakte vrijdag bovendien het vertrek van zijn financieel directeur, Pieter Veuger, wereldkundig. Het vertrek van Veuger en de winstdaling staan volgens de bank los van elkaar.