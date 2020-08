Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse miljardair Warren Buffett, heeft al haar aandelen in zakenbank Goldman Sachs verkocht. Ook doet de onderneming een groot deel van de belangen in andere banken als Wells Fargo en JPMorgan Chase van de hand.

Buffet verkocht meer dan de helft van zijn aandelen in JPMorgan Chase en een kwart van zijn aandelen in Wells Fargo, maakte Berkshire Hathaway vrijdag bekend.

In mei verkocht de miljardair ook al een groot deel van zijn aandelen in de vier grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS.

Het bedrijf van de miljardair verloor in de eerste drie maanden van dit jaar circa 55 miljard dollar door verschillende grote aandelen in bedrijven.

Daartegenover staat dat Buffet de afgelopen periode miljarden investeerde in het goudmijnbedrijf Barrick Gold. Deze Canadese onderneming is een van de grootste goudproducenten ter wereld.

Investeren in goud staat bekend als waardevaste belegging. In tijden van crisis besluiten veel speculanten om te investeren in het edelmetaal vanwege de stabiele waarde.