Een overleg tussen China en de Verenigde Staten over hun handelsrelatie dat zaterdag zou plaatsvinden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat meldt nieuwsdienst Reuters op basis van ingewijden.

Oorzaak van het uitstel zou aanhoudend overleg zijn van leden van de Chinese communistische partij. Wat de nieuwe datum van het overleg tussen de VS en China wordt, is nog niet duidelijk.

Zaterdag is het precies zes maanden geleden dat een handelsdeal tussen beide economische grootmachten van kracht werd. De deal heeft de spanningen tussen beide landen niet geheel weggenomen, waardoor verder overleg noodzakelijk is.

China en de Verenigde Staten zijn al geruime tijd economisch in conflict met elkaar, waarbij de landen extra importheffingen invoeren voor elkaars producten.

Ook op andere vlakken is er onenigheid, onder meer op het gebied van mensenrechten in Hongkong. China besloot recent om zijn greep op Hongkong te verstevigen, waardoor de VS besloot om goederen die uit Hongkong komen, voortaan te beschouwen als Made in China. Daardoor worden ze belast met dezelfde importheffingen als Chinese producten.