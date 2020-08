De extreme hitte van de afgelopen weken heeft tot een torenhoog energieverbruik geleid. Ook gaat de verkoop van ventilatoren en airco's door het dak; bol.com noteert een toename van 3.000 procent.

Waar het stroomverbruik van huishoudens en kleine bedrijven bij een normale hittegolf zo'n 20 procent hoger ligt, zien Essent en Eneco bij de huidige hittegolf een energieverbruik dat maar liefst 30 procent hoger ligt dan normaal.

"Vanaf de eerste tropische dag op woensdag 5 augustus tot en met donderdag 13 augustus steeg het dagelijks verbruik tot 30 procent", zegt een woordvoerder van Essent zaterdag. Ook Eneco zag het stroomverbruik naarmate de hitte aanhield, oplopen tot wel 30 procent meer.

Beide energieleveranciers denken dat dit komt doordat het 's nachts niet afkoelde, mensen veel thuiswerken, minder op vakantie gaan als gevolg van het coronavirus en het rendement van zonnepanelen lager is als de temperatuur toeneemt.

"Ook denken we dat door het thuiswerken tijdens de hittegolf vaker een beroep wordt gedaan op airco's en ventilatoren", zegt de Essent-woordvoerder. "Veel mensen hebben een ventilator of airco aangeschaft", zegt ook Eneco.

Energierekening niet ineens 30 procent hoger

Dat veel mensen de afgelopen periode een apparaat ter verkoeling hebben aangeschaft, blijkt uit de cijfers van bol.com. "Sinds het begin van de hittegolf zagen we een groei van 3.000 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", aldus een woordvoerder van de webwinkel. "Het gaat om honderdduizenden artikelen."

Ook MediaMarkt zag de verkoop van airco's en ventilatoren omhoogschieten. In iets meer dan een week werden meer van dit soort apparaten verkocht dan vorig jaar in de hele maand augustus. De keten van elektronicazaken zag de verkoop van mobiele airco's al sinds april verdubbelen. "Met uitzondering van de maand juli", laat een woordvoerder weten.

"Vorige jaren was het in juli warm, nu lijkt augustus de warmste maand te worden." Essent stelt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat de energierekening ook 30 procent hoger uitvalt. "De toename van 30 procent is een korte momentopname. De rekening is afhankelijk van het verbruik van elektra en warmte tijdens het hele jaar en vaste kosten en heffingen."