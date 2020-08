Schoenenwinkelketen Bristol zal de komende maanden zes filialen sluiten, zo maakt moederbedrijf Euro Shoe Group vrijdag bekend. Het genoemde aantal is onderdeel van de in totaal zeventien geplande winkelsluitingen dit jaar. Elf Bristol-winkels hebben reeds hun deuren gesloten.

Van de elf Bristol-filialen die inmiddels gesloten zijn, stonden er zeven in Nederland. Eigenaar Euro Shoe Group kan niet bevestigen dat de overgebleven zes vestigingen allemaal in Nederland staan, wel dat "het zwaartepunt" van de voorgenomen winkelsluitingen meer in ons land ligt dan in België. Ook kan Bristol geen uitspraak doen over wanneer de zes winkels dichtgaan.

De schoenwinkelketen sloot 2019, toen het acht filialen in Nederland sloot, af met een verlies van 6,2 miljoen euro, een daling van 3,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet ging met 13,8 miljoen euro naar beneden tot 183,7 miljoen euro.