Onderwijsinstellingen NCOI en LOI smelten samen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname na aanvankelijke reserveringen toch goedgekeurd. Dat maakt de ACM vrijdag bekend.

NCOI Groep en LOI zijn allebei particuliere onderwijsinstellingen. NCOI maakte in november vorig jaar bekend LOI te willen overnemen.

Zowel LOI als NCOI biedt vooral deeltijdopleidingen aan op mbo- en hbo-niveau en cursussen. In februari van dit jaar liet de toezichthouder wetend de overname nog niet goed te keuren; er was meer onderzoek nodig om te bepalen of het samengaan de concurrentie niet te veel zou beperken.

Dat onderzoek had betrekking op de verschillende deelmarkten waarin de twee actief zijn. "Bijvoorbeeld voltijds- of deeltijdonderwijs, erkend onderwijs of niet-erkend onderwijs, klassikaal of op afstand, opleidingen met of zonder studiefinanciering of verplichtingen vanuit de overheid, of verschillende vakgebieden", aldus de ACM.

De toezichthouder komt nu tot de conclusie dat er voldoende concurrentie overblijft, omdat er genoeg andere spelers zijn op alle terreinen waar de twee actief in zijn. Voor het onderzoek zijn studenten, zakelijke afnemers en concurrenten zoals mbo- en hbo-instellingen gevraagd naar hun mening.

De overnamesom is niet bekendgemaakt.