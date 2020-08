Doordat het vakantie is en eerder ingevoerde reisbeperkingen door overheden zijn opgeheven, is het aantal reizigers dat in juli via Schiphol reisde opgelopen ten opzichte van de maanden ervoor. In juli ging het om 1,3 miljoen reizigers, waar dat er in juni nog geen 500.000 waren.

Dat blijkt uit de vervoercijfers die de luchthaven vrijdag heeft gepubliceerd. Vergeleken met juli vorig jaar lag het aantal reizigers nog 80 procent onder het niveau van dezelfde maand vorig jaar.

Het aantal vluchten lag 65 procent lager en kwam daarmee uit op 15.700. Het aantal vrachtvluchten verdubbelde vergeleken met juli vorig jaar tot 2.336.

Aan het begin van vorige maand reisden zo'n 28.000 mensen via de Amsterdamse luchthaven, op 31 juli was dat aantal opgelopen tot circa 58.500. Volgens Schiphol werd vergeleken met de voorgaande maanden weer meer gereisd naar typische vakantielanden als Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal.

Evengoed lagen de passagiersaantallen nog bijna 60 tot 75 procent lager dan vorig jaar. Voor verre bestemmingen is dat beeld nog sterker. Er gingen 90 procent minder reizigers naar China, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS.

Schiphol verwacht dat de stijgende lijn deze maand doorzet. "Momenteel verwacht Schiphol eind augustus tussen de 65.000 en 80.000 passagiers per dag te mogen verwelkomen."