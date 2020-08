Easyjet heeft nog eens 225 miljoen euro opgehaald met de verkoop van vijf vliegtuigen, die het bedrijf vervolgens huurt. Daarmee komt de totale opbrengst van dit verdienmodel op 653 miljoen euro, zo maakt de luchtvaartmaatschappij vrijdag bekend.

De verkochte vliegtuigen zijn tussen de negen maanden en vijf jaar oud. EasyJet zal de toestellen terughuren totdat ze tien jaar oud zijn.

Met de verkoop van de vijf Airbussen van het type A321neo heeft easyJet nu in totaal 23 vliegtuigen verkocht en teruggehuurd, met inkomsten van 653 miljoen euro als resultaat. Aanvankelijk rekende easyJet op een bedrag tussen de 553 en 719 miljoen euro. Het in mei aangekondigde verkoop-en-terughuurprogramma van de prijsvechter is nu afgerond.

EasyJet heeft sinds het begin van de coronacrisis in totaal 2,65 miljard euro opgehaald door middel van leningen, overheidssteun en de verkoop van toestellen.